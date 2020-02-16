Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
В ходе конфликта военные США открыли огонь по гражданскому населению, погиб 14-летний мальчик, еще один человек пострадал, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что прекратить конфликт удалось благодаря усилиям российских военнослужащих, сопроводивших колонну США к месту базирования.
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с чего всё началось
КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.РИА Новостивчера в 21:19
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Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Lenta.ruвчера в 21:59
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