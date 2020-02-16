Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

В ходе конфликта военные США открыли огонь по гражданскому населению, погиб 14-летний мальчик, еще один человек пострадал, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что прекратить конфликт удалось благодаря усилиям российских военнослужащих, сопроводивших колонну США к месту базирования.
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с чего всё началось

Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

КАМЫШЛЫ (Сирия), 16 фев — РИА Новости. Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.
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Стали известны подробности стычки военных США и местных жителей в Сирии

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РЕН ТВвчера в 21:16

Стали известны подробности стычки солдат США с сирийцами

Московский Комсомолецвчера в 21:49
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