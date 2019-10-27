Армия и оружие
РБКМинобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ
27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе. С его слов смерть террориста была подтверждена идентификацией останков.
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Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
В ходе совместной операции сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и представители МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума в подмосковном Зарайске, который готовил нападение на своих однокурсников.
Известия 10:16
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском 18:59
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Футбол
Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0.
ProstoProSport 17:56
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском 18:16
Автоспорт
Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
Спорт-Экспресс 17:06
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Происшествия
Спасти не удалось: школа и детский сад полностью сгорели в Карелии
В результате здание полностью уничтожено, сообщает газета «64 параллель».
Московский Комсомолец 14:59
Футбол
Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча
Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 07:04
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 18:26
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Авто
Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию
В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Шоу-бизнес
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Культуромания вчера в 04:08
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Общество
«Сухой» поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle из тройки лидеров европейских лоукостеров купит у "Гражданских самолетов Сухого" 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Комсомольская правда 25 октября в 07:47
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Китайская компания планирует приступить к производству нового внедорожника в 2020 году на производственных мощностях своего автозавода в Туле.
Car.ru 25 октября в 12:47
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек.
РБК 16:16