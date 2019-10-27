27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе. С его слов смерть террориста была подтверждена идентификацией останков.

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