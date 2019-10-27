Армия и оружие

РБКРБКМинобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ

27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе. С его слов смерть террориста была подтверждена идентификацией останков.
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В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ

RT на русском15:48

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

РИА Новости10:55

Минобороны России усомнилось в «очередном уничтожении» лидера ИГ

Коммерсантъ10:43

В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru10:20

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади

ТК Звезда10:08

В МИД Германии сообщили, что не располагают собственными данными о ликвидации главаря ИГ

ТАСС11:01

Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

РБК12:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

В ходе совместной операции сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и представители МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума в подмосковном Зарайске, который готовил нападение на своих однокурсников.
Известия 10:16
Армия и оружие

Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

Интерфакс 09:25
Происшествия

В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

ТАСС 05:49
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском 18:59
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
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Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Футбол

Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0.
ProstoProSport 17:56
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском 18:16
Автоспорт

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Происшествия

Спасти не удалось: школа и детский сад полностью сгорели в Карелии

В результате здание полностью уничтожено, сообщает газета «64 параллель».
Московский Комсомолец 14:59
Футбол

Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча

Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 07:04
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 18:26
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Политика

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Авто

Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию

В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Политика

Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:57
Шоу-бизнес

Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Культуромания вчера в 04:08
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Общество

«Сухой» поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle из тройки лидеров европейских лоукостеров купит у "Гражданских самолетов Сухого" 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Комсомольская правда 25 октября в 07:47
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Общество

Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта

Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Китайская компания планирует приступить к производству нового внедорожника в 2020 году на производственных мощностях своего автозавода в Туле.
Car.ru 25 октября в 12:47
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек.
РБК 16:16
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