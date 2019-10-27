Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ. По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, для пролёта американских военных.

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

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