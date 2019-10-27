Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ. По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, для пролёта американских военных.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
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Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
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Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
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Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира
Лайнер авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Петербурга во Владикавказ, совершил в Волгограде экстренную посадку из-за смерти пассажира.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
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Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Вечерняя Москва 24 октября в 17:07
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Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Свободная Пресса 14:09
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Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»
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Sport24.ru 10:06
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Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".
Интерфакс 14:03
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Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
RT на русском 12:52
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи
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Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о встрече с бразильским защитником Давидом Луисом.
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Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
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