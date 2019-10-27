Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ. По его словам, Россия «отлично поступила», открыв воздушное пространство, которое она контролировала в Сирии, для пролёта американских военных.
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Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ

РБК12:00

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

RT на русском10:20

Минобороны России усомнилось в «очередном уничтожении» лидера ИГ

Коммерсантъ10:43

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ТАСС10:31

В Минобороны усомнились в реальности операции по ликвидации главаря ИГ*

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В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru10:20

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ТК Звезда10:08
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