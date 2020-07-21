Коронавирус
RT на русскомВ Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Цаликов подчеркнул, что все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально. «Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.
Читать в источнике
Оценить649
с чего всё началось
С возникновением новой коронавирусной инфекции министром обороны незамедлительно была поставлена задача военным специалистам — приступить к созданию вакцины от COVID-19.Аргументы и Факты00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе
По словам адвоката Пелагеи, новое заседание по бракоразводному делу назначено на 11 августа.
ГлобалМСК.ру 02:45
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Челябинской области молния убила пастуха
Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины.
Российская газета 02:21
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
Российские туристы смогут заселиться в местные гостиницы только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданно не позднее, чем за три дня до заезда.
Общественная служба новостей вчера в 23:48
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
Здоровье
32-летнего уральца с опухолью мозга положили в онкоцентр
Жителя Первоуральска Тимофея Немкова, которому отказывали в операции по поводу опухоли мозга, госпитализировали.
Екатеринбург Онлайн 02:44
Экономика
Сбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%
Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы.
Интерфакс 02:42
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Культура
Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля
Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
ТАСС 02:34
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15