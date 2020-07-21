С возникновением новой коронавирусной инфекции министром обороны незамедлительно была поставлена задача военным специалистам — приступить к созданию вакцины от COVID-19.

с чего всё началось

Цаликов подчеркнул, что все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально. «Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

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