Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Цаликов подчеркнул, что все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально. «Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.
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с чего всё началось

Противовирусная оборона. 1-й замминистра обороны Руслан Цаликов — о вакцине

С возникновением новой коронавирусной инфекции министром обороны незамедлительно была поставлена задача военным специалистам — приступить к созданию вакцины от COVID-19.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID

РБК03:32

В Минобороны заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции

ТАСС00:07

Минобороны заявило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

Коммерсантъ00:32

В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса

РИА Новости00:26

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

RT на русском00:19

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Интерфакс00:55

Замминистра обороны Цаликов: первая российская вакцина от COVID-19 готова

Аргументы и Факты00:01
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
1,5K
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Шоу-бизнес

Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе

По словам адвоката Пелагеи, новое заседание по бракоразводному делу назначено на 11 августа.
ГлобалМСК.ру 02:45
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Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Вести.Ru вчера в 08:38
2,8K
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,7K
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
1
Происшествия

В Челябинской области молния убила пастуха

Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины.
Российская газета 02:21
3
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
108
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
263
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
7
Здоровье

В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом

РИА Новости 02:49
Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
128
Общество

Абхазия назвала условие приема туристов из России

Российские туристы смогут заселиться в местные гостиницы только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданно не позднее, чем за три дня до заезда.
Общественная служба новостей вчера в 23:48
69
Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
7
Общество

Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки

По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ вчера в 15:18
10
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
351
Авто

Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника

Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18
2
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
816
Здоровье

32-летнего уральца с опухолью мозга положили в онкоцентр

Жителя Первоуральска Тимофея Немкова, которому отказывали в операции по поводу опухоли мозга, госпитализировали.
Екатеринбург Онлайн 02:44
5
Экономика

Сбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы.
Интерфакс 02:42
3
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
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Культура

Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля

Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
ТАСС 02:34
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Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
32
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
667
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
46
Общество

35 выпускников в Кузбассе сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

REGNUM 00:14
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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