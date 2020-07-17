Армия и оружие
REGNUMВ Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
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Наука
Анча Баранова — о том, нужно ли делать тест на антитела к коронавирусу
Нейтрализующие антитела (NAbs) играют важную роль в элиминации вирусов.
РБК 06:21
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией
В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости.
Новые Известия 02:00
Политика
Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Политика
Помпео рассказал об условиях проведения саммита США и КНДР
Как сообщает телеканал Fox News, госсекретарь США Майкл Помпео перечислил условия проведения личной встречи президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Московский Комсомолец 18:27
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд.
ТАСС 16:49
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Технологии
Разработанная в США вакцина против коронавируса дала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная компанией из США Moderna, вызвала иммунный ответ у всех добровольцев, которые приняли участие в вакцинации.
Expert.ru вчера в 05:27
Энергетика
Новак ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле
Цены на бензин марки Аи-95 в российской рознице по итогам июня выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.
Накануне.Ru 19:30
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro 12:38
Политика
В США подготовят новый закон против «российских хакеров»
Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM 08:33