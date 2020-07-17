Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа

РИА Новостивчера в 19:10

Главные новости к утру 17 июля

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В Пентагоне поведали о «супер-пупер» ракете Трампа: испытания завершены

Московский Комсомолецвчера в 19:51

Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире

Lenta.ruвчера в 19:30

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Газета.Ru02:48

В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп

Комсомольская правдавчера в 19:04

В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп

ТАССвчера в 18:28
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ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
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Общество

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ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:40
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
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Происшествия

Стали известны детали убийств из дела Фургала

В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
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Происшествия

На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
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Общество

В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу

В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек.
РИА Новости вчера в 04:33
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Политика

Песков не видит повода для «медового месяца» в отношениях РФ и США

Ранее пресс-секретарь президента охарактеризовал состояние российско-американских отношений как "из рук вон плохое".
РЕН ТВ 04:47
Здоровье

В Волгограде утвердили условия работы детских лагерей

Роспотребнадзор по Волгоградской области разместил постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, которое касается рекомендаций по организации работы детских лагерей.
Вечерний Волгоград 03:57
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Шоу-бизнес

Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

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Хоккей

«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
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Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
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Общество

NYT: в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек, что примерно на 7 тыс. (примерно 10%) выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного всего неделю назад.
ТАСС 02:44
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Происшествия

За замечание. На Южном Урале жестоко избили беременную женщину

В Магнитогорске жестоко избили беременную женщину.
Вести.Ru 04:52
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Кино

Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли

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Футбол

Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:23
Экономика

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Армия и оружие

Первый серийный АПРКСН проекта 955А «Князь Олег» спущен на воду

Первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения усовершенствованного проекта "Борей-А" "Князь Олег" выведен из эллинга.
Военное обозрение 02:17
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Общество

В Петербурге завели дело на протестующих, перекрывших Невский

RuNews24.ru 04:51
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

REGNUM 04:13
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Общество

Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
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