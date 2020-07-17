Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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В Пентагоне поведали о «супер-пупер» ракете Трампа: испытания завершены
Московский Комсомолецвчера в 19:51
Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире
Lenta.ruвчера в 19:30
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
Комсомольская правдавчера в 19:04
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Известия 04:43
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
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Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
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На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
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REGNUM 03:44
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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Общество
В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу
В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек.
РИА Новости вчера в 04:33
Политика
Песков не видит повода для «медового месяца» в отношениях РФ и США
Ранее пресс-секретарь президента охарактеризовал состояние российско-американских отношений как "из рук вон плохое".
РЕН ТВ 04:47
Здоровье
В Волгограде утвердили условия работы детских лагерей
Роспотребнадзор по Волгоградской области разместил постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, которое касается рекомендаций по организации работы детских лагерей.
Вечерний Волгоград 03:57
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
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Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
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Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
Общество
NYT: в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек
Количество заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек, что примерно на 7 тыс. (примерно 10%) выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного всего неделю назад.
ТАСС 02:44
Происшествия
За замечание. На Южном Урале жестоко избили беременную женщину
В Магнитогорске жестоко избили беременную женщину.
Вести.Ru 04:52
Кино
Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли
Piter.tv 04:09
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Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:23
Экономика
Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей
Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
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Первый серийный АПРКСН проекта 955А «Князь Олег» спущен на воду
Первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения усовершенствованного проекта "Борей-А" "Князь Олег" выведен из эллинга.
Военное обозрение 02:17
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В Петербурге завели дело на протестующих, перекрывших Невский
RuNews24.ru 04:51
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46