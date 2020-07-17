Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Газета.Ru02:48

В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп

ТАССвчера в 18:28

В Пентагоне поведали о «супер-пупер» ракете Трампа: испытания завершены

Московский Комсомолецвчера в 19:51

Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире

Lenta.ruвчера в 19:30

Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа

РИА Новостивчера в 19:10

В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп

Комсомольская правдавчера в 19:04

Главные новости к утру 17 июля

Коммерсантъ00:07
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Футбол

Месси не видит перспектив у «Барселоны» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 23:30
Политика

Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США

Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46
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iReactor вчера в 03:25
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Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру вчера в 10:19
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Авто

Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro

На рынке Российской Федерации официально представлена юбилейная версия «внедорожного» универсала A6 allroad автоконцерна Audi.
Лезги газет вчера в 15:27
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
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Здоровье

В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:35
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
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Шоу-бизнес

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Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
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Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
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Футбол

ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо».
Bash.News 02:42
Наука

Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака

Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде.
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 1 003 832, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Коммерсантъ 01:11
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Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
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Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
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Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
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Армия и оружие

Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
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В Пугачеве обнаружили тело пропавшей 2 недели назад женщины

Вчера, 16 июля, в Пугачеве Саратовской области обнаружили тело 66-летней женщины, которая исчезла около 2 недель назад.
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ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»

Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Наука

Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
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Политика

Генпрокурор США обвинил ИТ-компании и Голливуд в «пресмыкании» перед КНР

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил крупнейшие американские компании, включая Google и Apple, в желании сотрудничать с Китаем.
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