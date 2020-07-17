Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Политика Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США. 5

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 6

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,3K

Здоровье В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80% Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе. 736

Общество Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками. 38

Шоу-бизнес Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля. 1

Футбол ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо».

Наука Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде. 5

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 185

Армия и оружие Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.

Экономика ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост» Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Наука Ключевой признак осложнений от коронавируса назван Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона. 31