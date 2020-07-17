Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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В Пентагоне поведали о «супер-пупер» ракете Трампа: испытания завершены
Московский Комсомолецвчера в 19:51
Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире
Lenta.ruвчера в 19:30
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
Комсомольская правдавчера в 19:04
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Месси не видит перспектив у «Барселоны» в Лиге чемпионов
Газета.Ru вчера в 23:30
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Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
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iReactor вчера в 03:25
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Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Игромания.ру вчера в 10:19
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Лезги газет вчера в 15:27
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:35
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
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Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу
Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
Футбол
ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче
Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо».
Bash.News 02:42
Наука
Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака
Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде.
Народные новости вчера в 23:45
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 1 003 832, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Коммерсантъ 01:11
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Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
Телеканал 360° вчера в 04:01
Происшествия
В Пугачеве обнаружили тело пропавшей 2 недели назад женщины
Вчера, 16 июля, в Пугачеве Саратовской области обнаружили тело 66-летней женщины, которая исчезла около 2 недель назад.
Четвертая Власть 02:50
Экономика
ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»
Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей вчера в 10:19
Политика
Генпрокурор США обвинил ИТ-компании и Голливуд в «пресмыкании» перед КНР
Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил крупнейшие американские компании, включая Google и Apple, в желании сотрудничать с Китаем.
РБК 02:28