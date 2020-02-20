Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаВ Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе США могут поставить Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава турецкой Минобороны Хулуси Акар, сообщает US News.
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Ранее Bloomberg
 со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".
Газета.Ruвчера в 11:09

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Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot

РИА Новостивчера в 19:06

Турция начала переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Известиявчера в 15:02

Минобороны Турции: ситуация в Идлибе не повлияет на планы Анкары по С-400

Коммерсантъвчера в 14:57

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

ТАССвчера в 14:15

Министр обороны Турции не исключил поставки ЗРК Patriot в страну из США

РБКвчера в 15:46

Анкара заявила, что хочет получить от США оружие для поддержки Турции в Идлибе

Интерфаксвчера в 13:54

Турция рассказала о возможной военной помощи от США из-за ситуации в Идлибе

Lenta.ruвчера в 13:41
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Армия и оружие

Небензя в Совбезе ООН дал Западу рекомендации о поведении в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что западные страны часто дают Москве рекомендации по сирийскому вопросу.
Московский Комсомолец 19 февраля в 13:15
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

Евкуров поручился за арестованного замглавы Генштаба Арсланова

«За моего подзащитного поручились пятеро генералов Минобороны, в том числе замглавы Минобороны Евкуров», — сказал адвокат Антон Антонов.
Евразия Daily вчера в 08:41
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru вчера в 05:33
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
iReactor 00:00
Космос

Новейшие российские телекоммуникационные спутники прибыли на Байконур

Российские спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» доставлены на космодром Байконур и проходят подготовку к запуску на орбиту, 20 февраля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Красная весна вчера в 12:38
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Право.ру вчера в 07:42
Общество

Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»

Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Adindex.ru вчера в 23:08
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

РБК вчера в 23:33
Общество

В китайской тюрьме коронавирусом заразилось 200 заключённых

Врачи обнаружили коронавирус у 200 заключённых и семи сотрудников охраны в одной из тюрем китайской восточной провинции Шаньдун.
Life.ru 00:16
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Кино

В Волгограде пройдут съемки нового фильма Алексея Германа

Волгоградская правда 00:02
Кино

У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

Lenta.ru вчера в 06:40
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
МК-Спорт вчера в 07:14
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Гаджеты

Компания Vivo анонсировала смартфон Vivo Z6 5G

Сегодня компания Vivo официально объявила о скором запуске смартфона Vivo Z6 5G. Презентация новинки пройдёт 29 февраля в Китае.
ITZine.ru вчера в 06:01
Происшествия

Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия

Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области

Газета.Ru вчера в 14:35
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС вчера в 00:16
Здоровье

Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно

По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Ведомости 19 февраля в 14:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов давал Лолите Милявской «опасные БАДы», которые плохо сказались на ее здоровье.
Что происходит 19 февраля в 15:43
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
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