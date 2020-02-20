Армия и оружие
МонаВистаВ Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе США могут поставить Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава турецкой Минобороны Хулуси Акар, сообщает US News.
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с чего всё началось
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".Газета.Ruвчера в 11:09
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Анкара заявила, что хочет получить от США оружие для поддержки Турции в Идлибе
Интерфаксвчера в 13:54
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Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Армия и оружие
Небензя в Совбезе ООН дал Западу рекомендации о поведении в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что западные страны часто дают Москве рекомендации по сирийскому вопросу.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Общество
Евкуров поручился за арестованного замглавы Генштаба Арсланова
«За моего подзащитного поручились пятеро генералов Минобороны, в том числе замглавы Минобороны Евкуров», — сказал адвокат Антон Антонов.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте
Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
Космос
Новейшие российские телекоммуникационные спутники прибыли на Байконур
Российские спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» доставлены на космодром Байконур и проходят подготовку к запуску на орбиту, 20 февраля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Экономика
Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса
Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Общество
Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»
Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Общество
Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию
Общество
В китайской тюрьме коронавирусом заразилось 200 заключённых
Врачи обнаружили коронавирус у 200 заключённых и семи сотрудников охраны в одной из тюрем китайской восточной провинции Шаньдун.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Врач рассказала о вреде и пользе блинов
Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Кино
В Волгограде пройдут съемки нового фильма Алексея Германа
Кино
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Гаджеты
Компания Vivo анонсировала смартфон Vivo Z6 5G
Сегодня компания Vivo официально объявила о скором запуске смартфона Vivo Z6 5G. Презентация новинки пройдёт 29 февраля в Китае.
Происшествия
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Происшествия
Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Здоровье
Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов давал Лолите Милявской «опасные БАДы», которые плохо сказались на ее здоровье.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.