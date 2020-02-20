с чего всё началось

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе США могут поставить Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава турецкой Минобороны Хулуси Акар, сообщает US News.

В Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

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