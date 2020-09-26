Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости 

В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
Подробнее о событии
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
Комсомольская правда

Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины

Комсомольская правда04:25
Газета.Ru

В Минобороны Украины назвали предварительные версии крушения Ан-26

Газета.Ru08:07
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28
РИА Новости

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения самолета Ан-26

РИА Новости03:00

Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации

Новый Volkswagen Tiguan будет предлагаться с четырьмя бензиновыми турбомоторами мощностью 125, 150, 180 и 220 л.с. Силовой агрегат с отдачей 125 л.с. будет сочетаться с МКПП и будет доступен лишь с передним приводом, два более мощных двигателя будут работать исключительно с АКПП, а для 150-сильного мотора предложат «автомат» и тип привода на выбор.
Тарантас Ньюс07:48
64