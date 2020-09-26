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Ведомости
Ведомости

В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
Подробнее о событии
РИА Новости

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26

РИА Новости10:28
Газета.Ru

В Минобороны Украины назвали предварительные версии крушения Ан-26

Газета.Ru08:07
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
Комсомольская правда

Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины

Комсомольская правда04:25
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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