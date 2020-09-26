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Ведомости
Ведомости

В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
Подробнее о событии
РИА Новости

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26

РИА Новости10:28
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
Комсомольская правда

Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины

Комсомольская правда04:25
Газета.Ru

В Минобороны Украины назвали предварительные версии крушения Ан-26

Газета.Ru08:07
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВвчера в 12:14
1,1K

Борис Джонсон назвал противников прививок полоумными одержимыми

"Антипрививочники" одержимы своими навязчивыми идеями и "могут поставить под угрозу миллионы жизней", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Anews14:23
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Мосбиржа завершила проведение дискретного аукциона по акциям «Яндекса»

"Торги обыкновенными акциями Yandex N. V. (Яндекс Н. В.), включенными в базу расчета индекса Мосбиржи, допущенными к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, 23 сентября 2020 года с 12:43 мск во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту", - говорится в сообщении.
ТАСС23 сентября в 06:26
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В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.comвчера в 08:37
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