В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
на сайте Минобороны Украины.
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Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины
Комсомольская правда04:25