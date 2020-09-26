Невские Новости 1 23

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.