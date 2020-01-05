Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. «Согласно нормам международного права власти США имеют право защищать страну и граждан от тех, кто представляет неминуемую угрозу», — пояснил министр.
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Минобороны Британии назвало ликвидацию Сулеймани правом США

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В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани

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Минобороны Великобритании оценило ликвидацию генерала Сулеймани в Ираке

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В минобороны Британии рассказали о праве США на убийство

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Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Газета.Ru17:29

Глава минобороны Великобритании оправдал действия США в Ираке

ТК Звезда17:14
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Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Lenta.ru 19:14
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru вчера в 04:46
Армия и оружие

Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
РБК 14:56
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию.
Военное дело 10:14
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Футбол

Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время

С 4 по 6 января в Англии пройдут матчи третьего раунда национального Кубка.
Евро-футбол.ру 02 января в 07:46
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ 19:00
Хоккей

Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
News.ru 19:15
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 02:22
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Наука

Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР

Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
ТАСС Наука 02:06
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда 04:45
Космос

Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана

Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Журналистская правда вчера в 06:35
Происшествия

Женщина пострадала при пожаре на рынке в Петропавловске-Камчатском

Пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
News.ru 04:30
Хоккей

«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Барбашев набрал одно очко

В составе "блюзменов" Иван Барбашев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард набрал 16 (5+11) очков в 41 матче.
Матч ТВ 19:09
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru вчера в 10:34
Игры

В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed

В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
OAnews 19:03
Политика

После удара по Ираку упал сайт призывной службы США

В результате пострадал сайт призывной службы США (Selective Service System USA), который, как сообщают в ведомстве «обрушился» из-за большого объема трафика «вызванного дезинформацией».
ГЛАС.RU 06:01
Наука

Создан новый активированный уголь для очистки воды от металла

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали модифицированный активированный уголь, способный очищать воду от железа.
Волгоградская правда 02:37
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Бен Уоллес
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру в 2012 году. Носит прозвища «Биг-Бен» и «Тело», играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Четыре раза признавался лучшим игроком обороны НБА, повторив достижение Дикембе Мутомбо, и считался одним из сильнейших игроков обороны в НБА 2000-х годов. Наибольших успехов Уоллес добился, выступая за «Детройт Пистонс», выиграв с этой командой чемпионское звание в сезоне 2003/2004 года.
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