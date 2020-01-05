Армия и оружие
Московский КомсомолецВ Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. «Согласно нормам международного права власти США имеют право защищать страну и граждан от тех, кто представляет неминуемую угрозу», — пояснил министр.
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Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Армия и оружие
Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США
«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Футбол
Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время
С 4 по 6 января в Англии пройдут матчи третьего раунда национального Кубка.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Наука
Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР
Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Космос
Навигационный спутник Глонасс-М ввели в строй раньше плана
Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Происшествия
Женщина пострадала при пожаре на рынке в Петропавловске-Камчатском
Пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
Хоккей
«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Барбашев набрал одно очко
В составе "блюзменов" Иван Барбашев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард набрал 16 (5+11) очков в 41 матче.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Игры
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
Политика
После удара по Ираку упал сайт призывной службы США
В результате пострадал сайт призывной службы США (Selective Service System USA), который, как сообщают в ведомстве «обрушился» из-за большого объема трафика «вызванного дезинформацией».
Наука
Создан новый активированный уголь для очистки воды от металла
Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали модифицированный активированный уголь, способный очищать воду от железа.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.