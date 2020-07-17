Коронавирус
ИзвестияВ Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.Красная звезда17:00
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Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Происшествия
Пассажирка автобуса получила травмы при поездке по Южно-Сахалинску
В результате инцидента, 68-летняя женщина получила телесные повреждения.
АСТВ 21:08
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого стартуют на российском рынке уже этим летом, будет иметь премиальный салон с цифровой приборной панелью, большим сенсорным экраном мультимедиа и атмосферной подсветкой.
Моя Москва.онлайн 09:49
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Здоровье
Шестеро пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 215 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 166 пациентов, 6 носителей COVID-19 скончались, в том числе два непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:35
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Гаджеты
Новая цифровая камера Leica M10-R обладает разрешением более 40 Мп
Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру M10-R, о чем ранее сообщали сетевые источники.
Anonsens 15:57
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году.
Piter.tv 09:21
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
Новые автомобили 12:18
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Хоккей
У игрока омского «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Как сообщает Sport.ru со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова, игрок не участвовал в тренировках.
RuNews24.ru 10:57
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Отмечается, что на период фестиваля в Витебске певец поделился рассказом о своей личной жизни.
CT news 15:27
Шоу-бизнес
Паради и Райдер встали на сторону Джонни Деппа в суде
Сторону Деппа приняли его бывшие возлюбленные Райдер и Паради. Актриса Вайнона Райдер была помолвлена с Деппом с 1990 по 1993 годы.
Экономика сегодня 19:48
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15