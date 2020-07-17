Коронавирус
ИзвестияВ Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.Красная звездавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу
Российская газетавчера в 17:01
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного
Пятый канал вчера в 16:21
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Общество
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь 15 июля в 06:12
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news 15 июля в 21:06
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru вчера в 00:39
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК 15 июля в 18:51
Экономика
Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа
Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.
РБК 00:00
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены
Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
Происшествия
Сгорела фабрика сереброплавильного завода в Барнауле
В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле сгорела вторая плавильная фабрика бывшего сереброплавильного завода, расположенная в исторической части города.
Коммерсантъ Новосибирск 00:09
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru вчера в 02:24
Футбол
Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
Двоих туристов спасли на нелегальной тропе в Листвянке
Твой Иркутск вчера в 23:50
Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
Футбол
Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ
CT news вчера в 08:13
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%
В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.
Газета.Ru вчера в 22:17
Наука
Создано оптическое зеркало, состоящее из нескольких сотен атомов
Немецкие физики создали самое тонкое и легкое оптическое зеркало.
Live24 вчера в 13:28
Технологии
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05