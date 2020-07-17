22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.

с чего всё началось

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

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