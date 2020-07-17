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ИзвестияИзвестияВ Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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с чего всё началось

Что будет с Договором по открытому небу?

22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.
Красная звездавчера в 17:00

Подробнее о событии

В Минобороны рассказали о выгоде США от выхода из ДОН

РЕН ТВвчера в 21:50

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

РБКвчера в 18:43

Что будет с Договором по открытому небу?

Красная звездавчера в 17:00

В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

РИА Новостивчера в 17:20

Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу

Российская газетавчера в 17:01

В Минобороны России объяснили, почему США хотят выйти из Договора по открытому небу

ТАССвчера в 17:49

Минобороны РФ объяснило выход США из Договора по открытому небу

Московский Комсомолецвчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного

Пятый канал вчера в 16:21
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
3
Общество

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь 15 июля в 06:12
1,5K
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
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Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
4K
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news 15 июля в 21:06
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Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru вчера в 00:39
49
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 15 июля в 18:51
3,4K
Экономика

Власти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа

Комментируя изменения, которые уже внесены в Госдуму, председатель ВЭБа заявил, что госкорпорация продолжит реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году.
РБК 00:00
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
2,6K
Шоу-бизнес

Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены

Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
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Происшествия

Сгорела фабрика сереброплавильного завода в Барнауле

В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле сгорела вторая плавильная фабрика бывшего сереброплавильного завода, расположенная в исторической части города.
Коммерсантъ Новосибирск 00:09
6
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru вчера в 02:24
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Футбол

Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Происшествия

Двоих туристов спасли на нелегальной тропе в Листвянке

Твой Иркутск вчера в 23:50
Политика

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
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Футбол

Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ

CT news вчера в 08:13
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,4K
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
171
Экономика

Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.
Газета.Ru вчера в 22:17
Наука

Создано оптическое зеркало, состоящее из нескольких сотен атомов

Немецкие физики создали самое тонкое и легкое оптическое зеркало.
Live24 вчера в 13:28
8
Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
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Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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