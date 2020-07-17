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ИзвестияИзвестияВ Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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с чего всё началось

Что будет с Договором по открытому небу?

22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.
Красная звезда17:00

Подробнее о событии

В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

РИА Новости17:20

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

РБК18:43

В Минобороны России объяснили, почему США хотят выйти из Договора по открытому небу

ТАСС17:49

В Минобороны рассказали о выгоде США от выхода из ДОН

РЕН ТВ21:50

Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу

Российская газета17:01

Что будет с Договором по открытому небу?

Красная звезда17:00

Минобороны РФ объяснило выход США из Договора по открытому небу

Московский Комсомолец17:00
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Происшествия

Туриста, пропавшего 5 июля в бухте Тихой, нашли мертвым

Мужчина, пропавший 5 июля в бухте Тихой при восхождении на пик Смелый, 16 июля был найден мертвым.
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

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Коммерсантъ 13:52
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Общество

Фургал не одобрил протесты в Хабаровске в свою поддержку

ИжевскИнфо.РУ 08:40
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

РБК 21:38
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Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК 22:09
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК 22:51
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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

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Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
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Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
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«Бредом» назвали в Госдуме обвинения России в краже данных по вакцине

Интересной выглядит и позиция Соединенных Штатов, подключившихся к обвинениям в адрес России.
Ридус 20:51
Экономика

Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
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Крупный пожар случился в Барнауле на сереброплавильном заводе

В Барнауле спасатели продолжают работу на месте возгорания в брошенном цехе бывшего сереброплавильного завода; площадь пожара составила 180 квадратных метров.
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Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Наука

Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19

По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

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Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
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В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%

О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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