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ИзвестияВ Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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с чего всё началось
22 мая этого года правительство США заявило о том, что через шесть месяцев выйдет из этого соглашения Что касается Договора по открытому небу, то 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения.Красная звезда17:00
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Туриста, пропавшего 5 июля в бухте Тихой, нашли мертвым
Мужчина, пропавший 5 июля в бухте Тихой при восхождении на пик Смелый, 16 июля был найден мертвым.
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В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
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Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
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В Барнауле спасатели продолжают работу на месте возгорания в брошенном цехе бывшего сереброплавильного завода; площадь пожара составила 180 квадратных метров.
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О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
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