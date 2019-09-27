Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

RT на русском12:17

Россия отчиталась о сотне сбитых дронов террористов

Lenta.ru07:52

Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года

РИА Новости06:49

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ТАСС07:37

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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