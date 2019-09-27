Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

Политика Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

Происшествия Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.

Происшествия Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.

Общество Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.

Политика Следствие по крушению MH17 заподозрили в необъективности Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17.

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».

Шоу-бизнес Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.

Шоу-бизнес Рак 4-й стадии диагностировали у звезды КВН Евгении Жариковой Знаменитая юмористка Евгения Жарикова стала жертвой онкологической болезни. У звезды КВН обнаружили рак на 4-й стадии.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Общество МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.