Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников
Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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