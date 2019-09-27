Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

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