Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны назвали новые сроки поставок С-500 в войска
Новейшие зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" будут готовы к поставкам в войска уже в 2020 году, сообщили в Минобороны России. При этом ранее отмечалось, что серийные поставки этих комплексов начнутся только в 2025 году. Считается, что у "Прометея" нет аналогов в мире.
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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
Комсомольская правда02:00
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