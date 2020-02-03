Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В конце декабря Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а первый серийный образец комплекса запланирован к поставке в 2025 году.
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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
Комсомольская правда02:00
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