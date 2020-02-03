Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В конце декабря Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а первый серийный образец комплекса запланирован к поставке в 2025 году.
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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году

Комсомольская правда02:00

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

RT на русском01:52

Минобороны назвало сроки поставки системы ПВО С-500 в российские войска

Коммерсантъ01:57

Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году

Газета.Ru01:55

В Минобороны рассказали, когда в армию поступят комплексы С-500

ТАСС03:00

Первые серийные «Сарматы» поступят на вооружение в 2021 году

РИА Новости01:59

Названы сроки серийных поставок в войска новейших МБР «Сармат»

ТК Звезда01:44
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории по числу голов

Москва 24 вчера в 20:45
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Спорт

На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио

Екатеринбург-ТВ 04:03
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
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После ДТП слепой мужчина вновь обрел зрение

Live24 вчера в 02:47
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
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Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
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НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
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Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов

3 февраля в Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы.
Дождь 01:45
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Известия 04:36
Технологии

Беспроводную зарядку для смартфона создают в России

Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
МедиаПоток вчера в 05:38
Кино

Новые трейлеры и реклама со суперзвездами. Чем удивил Супербоул 2020

Часто самые ожидаемые трейлеры фильмов показывают именно на шоу.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Экономика

АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:27
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» выпустит фильм по игровой франшизе

iReactor вчера в 22:41
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Происшествия

СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Футбол

Тошич назвал три главных качества Путина

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», в интервью Sport24 ответил на вопросы про Россию.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
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Лепс отреагировал на слова об участии Панайотова в «Евровидении»

Слово и Дело вчера в 11:33
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
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