Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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с чего всё началось

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.
Красная звездавчера в 16:01

Подробнее о событии

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

RT на русском04:41

Завершены предварительные испытания танка Т-14 и БМП на платформе «Армата»

Известия04:56

Названы сроки предварительных испытаний С-500

Московский Комсомолец04:56

Предварительные испытания С-500 начнут в 2020 году

ТК Звезда04:38

В Минобороны анонсировали испытания системы С-500 в 2020 году

ФАН04:46

Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, заявил Криворучко

Народные новости04:37

Анонсированы предварительные испытания перспективной системы ПВО

ГЛАС.RU04:56
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Транспорт

Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

РБК вчера в 18:13
Кино

Умерла актриса из фильма «Лолита»

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.
Газета Кемерова 04:33
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии запросило военной поддержки у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке.
РБК 26 декабря в 16:26
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

РИА Новости 03:13
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга

В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Российская газета 04:20
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости вчера в 16:48
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM 25 декабря в 11:06
Шоу-бизнес

Стас Барецкий избил сына Никаса Сафронова

Стас Барецкий избил сына Никаса Сафронова Лука подвергся нападению.
Экспресс газета 04:20
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
Происшествия

Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США

Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас).
Lenta.ru 03:11
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Общество

Большинство букмекерских контор в России может закрыться в январе

Большинство букмекерских контор в России будут вынуждены закрыться с начала следующего года из-за приказа Минэкономразвития, утвердившего новый вид использования земли: "проведение азартных игр".
Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие

СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками

СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Avia.pro 02:39
Политика

Додон назвал отличительную черту характера Путина

РИА Новости 03:52
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru 02:11
Космос

Роскосмос запустит восемь «Союзов» на МКС в 2021–2025 годах

Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракты на запуск восьми пилотируемых кораблей «Союз-МС» и 13 грузовиков «Прогресс-МС» на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2025 годах.
News.ru 02:00
Гаджеты

В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео

Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
ГЛАС.RU вчера в 09:16
Армия и оружие

Сирийцы забрасывают камнями американский конвой

Новостной фронт вчера в 04:29
Хоккей

Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ

Lenta.ru 00:37
Происшествия

21-летний хоккеист погиб под Пензой

За рулем иномарки и был 21-летний спортсмен, который вместе с одной из пассажирок "Газели" скончался на месте от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 18:20
Фигурное катание

Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой

Советский спорт 03:03
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Piter.tv 00:31
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
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Алексей Юрьевич Криворучко
Российский экономист
Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 13 июня 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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