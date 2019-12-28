В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.

с чего всё началось

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Кино Умерла актриса из фильма «Лолита» Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Энергетика Нефть поднялась выше $67 за баррель Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.

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Происшествия 21-летний хоккеист погиб под Пензой За рулем иномарки и был 21-летний спортсмен, который вместе с одной из пассажирок "Газели" скончался на месте от полученных травм.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.