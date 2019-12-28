Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, заявил Криворучко
Народные новости04:37
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Большинство букмекерских контор в России будут вынуждены закрыться с начала следующего года из-за приказа Минэкономразвития, утвердившего новый вид использования земли: "проведение азартных игр".
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СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками
СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
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Додон назвал отличительную черту характера Путина
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Роскосмос запустит восемь «Союзов» на МКС в 2021–2025 годах
Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракты на запуск восьми пилотируемых кораблей «Союз-МС» и 13 грузовиков «Прогресс-МС» на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2025 годах.
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Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
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За рулем иномарки и был 21-летний спортсмен, который вместе с одной из пассажирок "Газели" скончался на месте от полученных травм.
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Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.