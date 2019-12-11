Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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Алексей Криворучко
В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистРоссийская газета 05:50
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Названы сроки предварительных испытаний С-500

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