Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей". Об этом сообщили в газете "Красная звезда" со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Криворучко. Тестирование зенитной ракетной системы состоится в 2020 году.
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Алексей Криворучко
В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистРоссийская газета 05:50
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Названы сроки предварительных испытаний С-500

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ТАСС05:46

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Известия05:09

В Минобороны назвали сроки начала испытаний и поставок армии систем С-500

РБК06:40

В Минобороны анонсировали испытания системы С-500 в 2020 году

ФАН04:46

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
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