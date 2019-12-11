Армия и оружие
Piter.tvВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей". Об этом сообщили в газете "Красная звезда" со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Криворучко. Тестирование зенитной ракетной системы состоится в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить73
В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистРоссийская газета 05:50
с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная прервали пресс-конференции после выступления в произвольной программе на чемпионате России.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Гаджеты
Опубликован новый рендер Samsung Galaxy S11+
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Армия и оружие
Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет
Российские специалисты продолжают работу над гиперзвуковым вооружением, планируется увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука).
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью
Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Хоккей
Форвард «Торонто» Михеев прооперирован и пропустит минимум 3 месяца
Российский форвард клуба НХЛ "Торонто" Илья Михеев перенес операцию на запястье, сообщил в своем Twitter хоккейный агент Дэн Милстейн.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Театры
Юбилейный вечер Николая Сличенко прошёл в театре «Ромэн»
Юбилейный вечер Николая Сличенко прошёл в театре «Ромэн».
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Хоккей
Переход Пулккинена в «Динамо» делает московский клуб одним из главных фаворитов Запада
Московское «Динамо» лучше всех сработало в дедлайн. Команда Владимира Крикунова снова мечтает о Кубке Гагарина.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Политика
Президент Чехии поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
Политика
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.