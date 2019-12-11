Армия и оружие
Piter.tvВ Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей". Об этом сообщили в газете "Красная звезда" со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Криворучко. Тестирование зенитной ракетной системы состоится в 2020 году.
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В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году.
— Алексей Криворучко, российский экономистРоссийская газета 05:50
с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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