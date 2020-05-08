"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

с чего всё началось

По заявлению замминистра обороны России Алексея Криворучко, корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» будет принят на вооружение ориентировочно в 2021–2022 годы. Данную информацию сообщает РИА «Новости».

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

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