Армия и оружие

Военное делоВоенное делоВ Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

По заявлению замминистра обороны России Алексея Криворучко, корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» будет принят на вооружение ориентировочно в 2021–2022 годы. Данную информацию сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
РИА Новостивчера в 22:04

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В Минобороны раскрыли, где будет установлен гиперзвуковой «Циркон»

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В Минобороны раскрыли объекты для установки новейшего гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 23:03
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
87
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, предложила снимать ограничительные меры против коронавируса в три этапа.
Ведомости 06 мая в 09:46
2,6K
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
344
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

Павел Дуров, вдохновленный трехчасовым фильмом Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», опубликовал большой пост в своем телеграм-канале.
BFM.ru 01:25
1,6K
Здоровье

Китайские предприниматели дали России совет по преодолению COVID-19

Китайские предприниматели считают, что в России необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе.
Взгляд.ру 01:43
2
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
71
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Гаджеты

Microsoft представила планшет, ноутбук и наушники Surface

Компания Microsoft представила новые устройства – планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники Surface Headphones 2 и Surface Earbuds.
UfacityNews.ru 06 мая в 16:09
7
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
199
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
596
Общество

В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток

По словам мэра Москвы, останется в силе и пропускной режим передвижения по городу на транспорте.
РБК вчера в 05:49
2,9K
Общество

Решение по режиму самоизоляции в Самарской области примут 10 мая

Власти Самарской области примут решение об ослаблении или продлении действующих ограничений из-за коронавируса в воскресенье, 10 мая.
Самара-ГИС 03:11
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Происшествия

Под Волгоградом разыскивают пропавшего школьника

ТАСС 02:26
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
3
Общество

Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
28
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
12
Транспорт

В России представили план внедрения беспилотных автомобилей

В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.
Lenta.ru 00:30
Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ вчера в 14:08
1,3K
Политика

Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости вчера в 16:38
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Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру вчера в 09:19
1
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
71
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
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Политика

Парламент Белоруссии назначил выборы президента на 9 августа

Ранее Центризбирком Белоруссии предложил провести выборы президента республики 9 августа.
RT на русском 02:55
2
Общество

Российским судам рекомендовано возобновить работу с 12 мая

С 12 мая судам и органам Судебного департамента предлагается осуществлять деятельность в полном объёме с привлечением сотрудников по штатному расписанию.
REGNUM 01:46
111
Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
35
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков

Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 02:25
7
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 13 июня 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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