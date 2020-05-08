Армия и оружие
Дни24В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение
В Минобороны назвали ориентировочные сроки взятия на вооружение ракеты «Циркон». Корабельный комплекс, оснащённый снарядом гиперзвукового типа, может появиться у армии РФ в конце следующего либо начале 2022 годов.
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с чего всё началось
"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.РИА Новостивчера в 22:04
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Общество
В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая
Режим самоизоляции для граждан, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах ещё не достигнут пик заболеваемости.
Сиб.фм 01:19
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости вчера в 09:52
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Экономика
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Футбол
Сиссе хочет вернуться в футбол, чтобы забить 100-й гол
Хочу вернуться в Лигу 1, чтобы забить 100 голов. Если клуб примет меня, я могу забить их через 2 или 3 месяца.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Общество
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:27
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro вчера в 09:23
Политика
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Здоровье
Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.
РБК вчера в 23:00
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет вчера в 03:36
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Политика
Пекин и Вашингтон договорились стараться продвигать торговую сделку
Пекин и Вашингтон договорились способствовать благоприятному ходу первой фазы торгового соглашения, 8 мая передает китайское агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна 00:06
Шоу-бизнес
Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big
Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 06 мая в 07:30
Здоровье
Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00