"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

с чего всё началось

В Минобороны назвали ориентировочные сроки взятия на вооружение ракеты «Циркон». Корабельный комплекс, оснащённый снарядом гиперзвукового типа, может появиться у армии РФ в конце следующего либо начале 2022 годов.

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

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