Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии
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Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.В источнике
Подробнее о событии
Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии
Комсомольская правда04:17