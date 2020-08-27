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RT на русском
RT на русском

В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

ТАСС03:36
Интерфакс

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Интерфакс03:30
Комсомольская правда

Минобороны РФ: американские военные пытались блокировать российский патруль в Сирии

Комсомольская правда03:12
РБК

Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

РБК03:19
Газета.Ru

Инцидент между военнослужащими США и РФ в Сирии попал на видео

Газета.Ru04:14
RT на русском

В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии

RT на русском03:20
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии

РИА Новости03:09

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
Ридус17:32
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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