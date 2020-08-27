В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
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В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».В источнике
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Минобороны РФ: американские военные пытались блокировать российский патруль в Сирии
Комсомольская правда03:12