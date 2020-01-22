Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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с чего всё началось

Система, не имеющая аналогов в мире

Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.
Красная звездавчера в 17:02

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В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Газета.Ru01:52

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Российская газетавчера в 16:50

В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы

РИА Новостивчера в 20:10

Командир ПРО назвал время для защиты Москвы от ракетного удара

Вечерняя Москвавчера в 18:37

Система, не имеющая аналогов в мире

Красная звездавчера в 17:02

Новые ракеты ПРО для защиты Москвы появятся в ближайшее время – Минобороны

Москва 24вчера в 20:29

Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время

ТАССвчера в 16:15
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до девяти

Евразия Daily вчера в 22:45
Происшествия

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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Общество

The Guardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

BFM.ru 00:49
Политика

Краснов заявил о задаче Генпрокуратуры максимально ослабить коррупцию

Кандидат на пост главы Генпрокуратуры России Игорь Краснов в ходе заседания Совета Федерации заявил, что перед ведомством стоит задача максимально ослабить коррупцию.
RT на русском 02:59
Происшествия

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Происшествия

В Улан-Удэ при пожаре в тепловом коллекторе погибли четыре человека

RuNews24.ru 01:11
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Футбол

«Челси» упустил победу над «Арсеналом»

Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 2:2. На голы Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты гости ответили точными ударами в исполнении Габриэла Мартинелли и Эктора Бельерина.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
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Здоровье

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Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия вчера в 18:28
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Здоровье

В Астрахани городскую поликлинику № 1 ждет долгожданный капремонт

Вопрос о ремонте поликлиники №1 в Советском районе города был поднят в ходе приема граждан губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Астрахань FM вчера в 22:38
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Энергетика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Политика

Володин пообещал эффективно выстроить работу с новым правительством

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент сделает все для эффективной работы с новым составом правительства, передает Россия 24.
Аргументы и Факты вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына

Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
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Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Открытый Нижний вчера в 00:30
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Экономика

Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

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