Армия и оружие
Деловое.ТВВ Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии
Военное ведомство опровергает информацию о поражении их ПЗРК самолета Су-24 ВКС России. В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии. Представители министерства заявили, что интернет-ресурсы боевиков опубликовали фейк.
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Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
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Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
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«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
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Путин провел смотр полка псковских десантников
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«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
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В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.
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Опубликованы первые изображения Ford F-150
Дизайнеры представили внешность обновленного пикапа Ford F-150. Первая модель пикапа F-Series появилась в 1948 году.
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Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
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Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Автомобильные компании Toyota и FAW Group договорились о строительстве в Китае нового завода, который будет выпускать собственные электрические автомобили.
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Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
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Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Армия и оружие
Илон Маск назвал беспилотный истребитель «убийцей» американского F-35
Илон Маск, миллиардер из США, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что беспилотный истребитель с системой дистанционного управления окажется «убийцей» американского F-35.
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Назван неожиданный положительный эффект эпидемии коронавируса
Сокращение выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик из-за остановки предприятий в Китае на фоне коронавируса стало неожиданным позитивным эффектом эпидемии, разразившейся в КНР.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
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Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии
Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак в Twitter рассказал, что в стране начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
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