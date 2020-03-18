Коронавирус
Национальная служба новостейВ Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве
Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.
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с чего всё началось
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.РИА Новостивчера в 16:40
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине
Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
Кино
Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов
Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Общество
Трудовые мигранты высказались о закрытии границ из-за коронавируса
С 18 марта Россия закрыла границы со среднеазиатскими республиками. Эта мера призвана сдержать распространение вируса covid-2019.
Футбол
Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился видео с подросшими дочкой и сыном
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором запечатлен с сыном и дочерью, Никитой и Анной, в домашней обстановке.
Авто
Volkswagen в России «заморозил» цены на LCV до конца марта
По данным пресс-службы Volkswagen Коммерческие автомобили, поставки будут осуществлять в заявленный срок, а решения по поводу изменения розничных ценах в дилерских центрах специалисты примут 1 апреля 2020 года, принимая во внимание ситуацию на фондовых и валютных рынках.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.