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Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.
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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.
РИА Новостивчера в 16:40

Подробнее о событии

Минобороны опровергло введение комендантского часа в Москве

Известиявчера в 18:58

Министерство обороны России отрицают информацию о приказе, который вводит комендантский час в Москве

Эхо Москвывчера в 17:21

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

РБКвчера в 17:26

В Минобороны назвали фейком появившийся в сети приказ о введении комендантского часа

ТАССвчера в 17:27

Минобороны назвало фейком приказ о «комендантском часе» в Москве

Российская газетавчера в 16:54

В Минобороны назвали «фейком» «приказ о комендантском часе» в Москве

РЕН ТВвчера в 16:41

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

Интерфаксвчера в 16:42
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Культура

Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса.
News.ru 16 марта в 04:23
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo 17 марта в 22:00
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
РИА Новости вчера в 12:28
Кино

Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов

Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Live24 17 марта в 06:27
Общество

Трудовые мигранты высказались о закрытии границ из-за коронавируса

С 18 марта Россия закрыла границы со среднеазиатскими республиками. Эта мера призвана сдержать распространение вируса covid-2019.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Футбол

Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу

Чемпионат вчера в 10:56
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев поделился видео с подросшими дочкой и сыном

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором запечатлен с сыном и дочерью, Никитой и Анной, в домашней обстановке.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Авто

Volkswagen в России «заморозил» цены на LCV до конца марта

По данным пресс-службы Volkswagen Коммерческие автомобили, поставки будут осуществлять в заявленный срок, а решения по поводу изменения розничных ценах в дилерских центрах специалисты примут 1 апреля 2020 года, принимая во внимание ситуацию на фондовых и валютных рынках.
32CARS.ru 17 марта в 01:46
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
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