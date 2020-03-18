МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.

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Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.

В Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве

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