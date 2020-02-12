В Минобороны опровергли сообщения о нападении войск России и Сирии на мирных жителей в Идлибе.

В Минобороны опровергли сообщения о нападениях войск РФ в Идлибе

Политика Зеленский призвал украинизировать молодежь Донбасса «Совершенно секретно»: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что молодые люди, проживающие на территориях Донбасса, должны иметь право получить украинский паспорт.

Общество Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.

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Происшествия В Приамурье нашли мертвого полицейского Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

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Политика США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.

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Армия и оружие Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.