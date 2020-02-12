Армия и оружие
РЕН ТВВ Минобороны опровергли сообщения о нападениях войск РФ в Идлибе
В Минобороны опровергли сообщения о нападении войск России и Сирии на мирных жителей в Идлибе.
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Игры
Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры
Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
Политика
Зеленский призвал украинизировать молодежь Донбасса
«Совершенно секретно»: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что молодые люди, проживающие на территориях Донбасса, должны иметь право получить украинский паспорт.
Общество
Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Общество
Мишустин подписал постановление об отмене около 3,6 тыс. актов СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 февраля, увеличились на 7,5 млн баррелей — до 442,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Армия и оружие
Министр обороны Турции встретился с коллегами в штаб-квартире НАТО
Со своими коллегами по НАТО встретился министр обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, сообщает 12 февраля агентство EHA Gündem.
Армия и оружие
Американские самолеты-разведчики вновь замечены у российской границы
Напомним, 12 февраля британский самолет разведчик Sentinel R.1, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил облет границ Калининградской области и пролетел вдоль западных границ Белоруссии.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Хоккей
Илья Брызгалов: «В этот раз молодежка мне очень понравилось»
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Происшествия
Уголовное дело «вора в законе» Тахи направлено в суд в Чите
Прокуратура направила для рассмотрения в Забайкальский краевой суд в Чите дело «вора в законе» Георгия Углавы по прозвищу Тахи.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Кино
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс «Охота»
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.