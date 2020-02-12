Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Минобороны опровергли сообщения о нападениях войск РФ в Идлибе

В Минобороны опровергли сообщения о нападении войск России и Сирии на мирных жителей в Идлибе.
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Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
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