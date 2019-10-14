В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

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