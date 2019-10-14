Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Футбол
Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:38
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Шоу-бизнес
Уроженка Уфы не прошла кастинг в новое шоу на ТНТ из-за Ольги Бузовой
Зрители смогли увидеть отбор претендентов на руку и сердце шоуменов, в кастинге приняла участие и уроженка Уфы Анжелика Якусева.
UfacityNews.ru 01:08
Армия и оружие
Турция ликвидировала 525 курдских боевиков в ходе операции в Сирии
Политика Сегодня вчера в 14:07
Экономика
ФАС получила новое ходатайство «Яндекс.Такси» по сделке с «Везет»
11 октября компания отозвала предыдущее ходатайство и подала новое, объяснив это изменением структуры сделки: в нее был внесен, в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».
Коммерсантъ 05:53
Политика
Украина сообщила о невозможности развести войска в Донбассе
Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.
ФедералПресс 05:48
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru вчера в 05:00
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.
В городе R вчера в 02:30
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Здоровье
Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России
В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.
Gazeta.SPb 12 октября в 07:52
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Экономика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Коммерсантъ 01:44
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru вчера в 17:19
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
RT на русском 05:19
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония вчера в 05:00
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17