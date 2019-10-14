Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны РФ опровергло сообщения о бомбёжках сирийских госпиталей

Публикация о воздушных ударах по сирийским госпиталям, якобы нанесенных российскими военными, является манипуляцией со стороны террористов и спецслужб Великобритании. Об этом сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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