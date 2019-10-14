Армия и оружие
REGNUMМинобороны РФ опровергло сообщения о бомбёжках сирийских госпиталей
Публикация о воздушных ударах по сирийским госпиталям, якобы нанесенных российскими военными, является манипуляцией со стороны террористов и спецслужб Великобритании. Об этом сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Шоу-бизнес
Фура Киркорова застряла на берегу реки в Коми
Сегодня стало известно, что фура с концертным оборудованием артиста застряла в песке на берегу реки Печора.
ФедералПресс 09:07
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Комсомольская правда 08:54
Общество
Известный блогер назвал худший город России
Видеоролик, в котором блогер рассказывает о позициях городов в списке, опубликован на его канале в YouTube.
Lenta.ru 10:20
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Происшествия
В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
РИА Новости 09:56
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Кино
Netflix показал продолжение сериала «Во все тяжкие»
УтроNews 02:57
Политика
Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 появится на полках магазинов к рождественскому сезону 2020 года.
iXBT.com 07:08
Гаджеты
Intel прекратит выпуск процессоров Core i7
Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Экспресс газета 12 октября в 06:07
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Политика
Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Экономика
РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»
В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Футбол
Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020
Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
Чемпионат вчера в 13:57