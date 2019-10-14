Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал, как влюбился в молодую светскую львицу
Сергей Шнуров женился в четвертый раз еще год назад, но с тех пор почти ничего не рассказал журналистам ни о своей свадьбе, ни о новой жене.
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Финансы
ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах
Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме заявил, что отказ от доллара в международных резервах сопряжён с избыточными рисками.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за вранье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
Армия и оружие
Трамп: курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что курды на северо-востоке Сирии, возможно, сами освобождают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чтобы втянуть Вашингтон в конфликт.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
Кино
«Матрица» вышла в повторный прокат в России
Первая часть фильма «Матрица» вышла в прокат в 1999 году.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк
Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.
Общество
День, определяющий зиму: Синоптики рассказали о погоде после Покрова
Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Авто
Сообщили об изменении транспортного налога
Правила начисления транспортного налога изменились в России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Футбол
Эстония в большинстве уступила Германии
Сборная Германии набрала 15 очков и уступает по дополнительным показателям лидеру группы Голландии.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.