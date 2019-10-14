Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Минобороны России опровергло публикацию об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

ТАСС05:40

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

RT на русском05:47

Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии

РБК05:42

В Минобороны опровергли утверждения NYT об ударах ВКС по больницам в Сирии

РИА Новости06:10

Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Интерфакс05:39

Минобороны России опровергли сообщения об ударах по госпиталям в Сирии

Известия05:33

«Разбомбленный госпиталь» в Сирии от NYT оказался бункером боевиков

ТК Звезда06:01
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Политика

Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
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Армия и оружие

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Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.
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Шоу-бизнес

Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман

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Дни24 06:38
Происшествия

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Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
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Финансы

ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме заявил, что отказ от доллара в международных резервах сопряжён с избыточными рисками.
News.ru 07:56
Политика

Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
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Армия и оружие

Трамп: курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что курды на северо-востоке Сирии, возможно, сами освобождают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чтобы втянуть Вашингтон в конфликт.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
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Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Кино

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Первая часть фильма «Матрица» вышла в прокат в 1999 году.
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Традиционно 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки определяли, какой будет зима.
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Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Шоу-бизнес

Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
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В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru вчера в 17:05
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Правила начисления транспортного налога изменились в России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.
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Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
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В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
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Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Футбол

Эстония в большинстве уступила Германии

Сборная Германии набрала 15 очков и уступает по дополнительным показателям лидеру группы Голландии.
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В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
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Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
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«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
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Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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