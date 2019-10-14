Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии

РБК06:50

«Разбомбленный госпиталь» в Сирии от NYT оказался бункером боевиков

ТК Звезда06:01

Минобороны России опровергло публикацию об ударах ВКС по госпиталям в Сирии

ТАСС06:06

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

RT на русском05:47

Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Интерфакс05:39

Минобороны России опровергли сообщения об ударах по госпиталям в Сирии

Известия05:33

В Минобороны опровергли утверждения NYT об ударах ВКС по больницам в Сирии

РИА Новости06:10
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Политика

Ушаков высказался об операции Турции в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.
РЕН ТВ 11:28
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика

Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Происшествия

СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Авто

Компания Tesla представит свой первый пикап в ноябре

В конце июля Маск заявил, что пикап будет презентован через два-три месяца, и к началу сентября компания дала себе немного дополнительного времени для маневра, заявив, что выпуск машины, скорее всего, переносится на ноябрь.
SpeedMe 11 октября в 10:43
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости 03:52
Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ вчера в 12:51
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Политика

Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru 12:04
Политика

Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции

Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Москва 24 вчера в 21:06
Происшествия

Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»

Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Экономика

В России снизилась цена на аренду жилья

Стоимость аренды жилья в некоторых крупных российских городах значительно снизилась в октябре текущего года.
УтроNews 04:16
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