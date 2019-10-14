Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

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