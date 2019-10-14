Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Политика
Ушаков высказался об операции Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Авто
Компания Tesla представит свой первый пикап в ноябре
В конце июля Маск заявил, что пикап будет презентован через два-три месяца, и к началу сентября компания дала себе немного дополнительного времени для маневра, заявив, что выпуск машины, скорее всего, переносится на ноябрь.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции
Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Экономика
В России снизилась цена на аренду жилья
Стоимость аренды жилья в некоторых крупных российских городах значительно снизилась в октябре текущего года.