Убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по Багдаду приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

В Минобороны отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Теннис Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.

Политика В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".

Энергетика Белоруссия остановила экспорт нефти Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича показала свои пышные формы В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.

Политика Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.