Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Минобороны отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по Багдаду приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.
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Политика

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