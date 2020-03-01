Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Военное ведомство опровергает информацию о поражении их ПЗРК самолета Су-24 ВКС России. В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии. Представители министерства заявили, что интернет-ресурсы боевиков опубликовали фейк.
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В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

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В Минобороны России опровергли информацию о сбитом Су-24 над Идлибом

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В Минобороны опровергли сообщения о сбитом в Идлибе самолете ВКС

РБК05:27

В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Lenta.ru05:18
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
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Газета.Ru 12:21
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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