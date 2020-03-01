Армия и оружие
Деловое.ТВВ Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии
Военное ведомство опровергает информацию о поражении их ПЗРК самолета Су-24 ВКС России. В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии. Представители министерства заявили, что интернет-ресурсы боевиков опубликовали фейк.
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Армия и оружие
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.