Армия и оружие
Lenta.ruВ Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии
Ранее 1 марта боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам. По их словам, самолет был уничтожен в небе над городом Саракиб провинции Идлиб.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Армия и оружие
В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
Авто
Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Автомобильные компании Toyota и FAW Group договорились о строительстве в Китае нового завода, который будет выпускать собственные электрические автомобили.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Футбол
Месси и Серхио Рамос войдут в историю. Интересная статистика класико
Главный гвардеец противостояния Серхио Рамос сегодня выйдет на поле в 44-й раз и станет третьим в истории футболистом, принявшим участие в 30 класико в чемпионате Испании.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Музыка
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Общество
Валерий Гергиев назвал уникальным орган в «Зарядье»
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Здоровье
Врач сообщил, что в Голливуде растет беспокойство из-за коронавируса
Волна беспокойства по поводу китайского коронавируса достигла и Голливуда, где по поводу возможного заражения беспокоятся в том числе и звезды первой величины.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти
Россиянин Александр Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
Экономика
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Происшествия
Домработница знаменитого хоккеиста Павла Буре избила няню его детей
Армия и оружие
Армия Сирии закрыла воздушное пространство над Идлибом
Политика
Британия собралась выйти из Европейской конвенции по правам человека
По информации издания, британская сторона на стартующих 2 марта в Брюсселе переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году, передает ТАСС.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
В России снизится стоимость PlayStation Plus
Sony объявила о снижении цен на PlayStation Plus в России.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.