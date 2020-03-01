Армия и оружие
Российская газетаМинобороны опровергло сообщения о сбитом в Идлибе Су-24
В воскресенье в Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что в воздушном пространстве Сирии над зоной деэскалации Идлиб террористы из переносного зенитного - ракетного комплекса (ПЗРК) якобы сбили фронтовой бомбардировщик ВКС России Су-24.
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