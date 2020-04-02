Коронавирус

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Итальянская газета La Stampa в своих материалах о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников.
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"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - приводятся слова Конашенкова на странице Минобороны в Facebook
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