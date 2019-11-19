Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
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Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйКоммерсантъ 08:17
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