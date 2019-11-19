Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Общество В Швеции прекратили дело против Ассанжа Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Наука В Варшаве началась «Российская цифровая неделя» Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.

Политика Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.

Кино Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Общество Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.