Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Читать в источнике
Комментировать19
Игорь Конашенков
Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйКоммерсантъ 08:17

Подробнее о событии

В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»

RT на русском06:30

В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Российская газета06:56

Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию

Lenta.ru06:52

Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии

ТАСС06:50

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

РБК07:28

Минобороны ответило на заявление Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии

РИА Новости06:28

МО: Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

ТК Звезда07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Общество

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
РИА Новости 08:30
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

ТК Звезда 06:20
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечают в России

В России сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Здоровье

Во Владимире закрывают школы на карантин из-за пневмонии

Во Владимире выявлено 10 случаев заболевания пневмонией среди школьников, и в городе закрывают на карантин школы.
REGNUM 05:02
Армия и оружие

В Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова возобновить операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства.
vtomske.ru вчера в 21:40
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
ТАСС 08:33
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба

Общественное телевидение России вчера в 08:05
Армия и оружие

В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности

Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Русская Планета 06:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News 07:19
Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
Daily Storm вчера в 06:56
Политика

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Lenta.ru 08:13
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Происшествия

Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, в том числе нападавший, трое получили ранения.
Говорит Москва 06:02
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Футбол

Месси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая

ProstoProSport вчера в 23:56
Кино

Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон

Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
Kinonews.ru 03:49
Экономика

Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Совладельцем магазинов Familia стала The TJX Companies, говорится в сообщениях обеих компаний.
Ведомости 08:45
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru 01:47
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Армия и оружие

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
Lenta.ru 07:53
Транспорт

Вице-премьер доложил Путину о спросе на железнодорожные билеты в Крым

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.
ИА Крыминформ 08:27
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
РИА Новости 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное