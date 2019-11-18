Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.
Читать в источнике
Комментировать145
Игорь Конашенков
Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйКоммерсантъ 08:17

Подробнее о событии

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Газета.Ru14:02

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

РБК07:28

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

РИА Новости11:37

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Известия07:45

В Минобороны России ответили на заявление главы МИД Турции о «невыполнении обещаний по Сирии»

Комсомольская правда06:40

В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»

RT на русском06:30

Турция вновь призвала Россию и США выполнить обещания по Сирии

ТАСС11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Авто

В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти

Новые автомобили 04:19
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Футбол

Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
РИА Новости 14:59
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ликвидировали минные поля у Петровского

Военные силы ДНР расчистили минные поля на участке разведения сил у поселка Петровское и готовы приступить к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, передает РИА Новости со ссылкой на главу представительства ДНР в центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.
Аргументы и Факты 06:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 06:40
Политика

Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
ГЛАС.RU 10:41
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Шоу-бизнес

Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины

Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
ЦДИ ПО вчера в 05:07
Общество

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
Известия 14:57
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Происшествия

Боярский опроверг участие в аварии на своем Mercedes

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Mercedes с теми же регистрационными номерами, что Михаила Боярского, сбил насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Телеканал 360° 14:16
Политика

Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:25
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес

«У меня были серьезные осложнения»: Оксана Самойлова о первых месяцах беременности

Жена Джигана ждет четвертого ребенка. Оксана призналась, что очередная беременность стала для нее полной неожиданностью.
StarHit.ru 14:00
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество

Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

Lenta.ru 12:41
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
Общество

ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.
RT на русском 10:42
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

iReactor 14:03
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta вчера в 08:41
Единоборства

Федор Емельяненко сожалеет об оскорблениях в адрес Кро Копа

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.
FightTime.ru 02:32
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Политика

МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
RT на русском 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное