Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.
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Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции.
— Игорь Конашенков, российский военныйКоммерсантъ 08:17
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В Минобороны России ответили на заявление главы МИД Турции о «невыполнении обещаний по Сирии»
Комсомольская правда06:40
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