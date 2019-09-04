Происшествия
BFM.ruСледствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае. Об этом сообщил ТАСС источник в военных кругах.
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