Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае. Об этом сообщил источник «Известий». По его данным, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.

с чего всё началось

Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

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