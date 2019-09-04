Происшествия
RT на русскомВ Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
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с чего всё началось
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае. Об этом сообщил источник «Известий». По его данным, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.Известия00:36
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Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о главных факторах, способствующих развитию рака.
Известия 08:30
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Политика
Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году.
Газета.Ru 08:03
Транспорт
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Политика
Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов
Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 05:38
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие
Военные создали на Урале купол для защиты от дронов
Специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
News.ru 03:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Кино
Назван лучший кинокомикс в истории
Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории.
Lenta.ru 08:07
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Футбол
«Зенит» по итогам матча со «Спартаком» оштрафовали на 140 тысяч рублей
По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца, которые приводит "Спорт-Экспресс", "Зенит" выплатит в качестве штрафов 140 тысяч рублей: 50 тысяч — за скандирование фанатами оскорбительных выражений и 90 тысяч — за использование ими пиротехники.
78.ru 07:29
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Единоборства
Крис Сайборг подписала контракт с Bellator
Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг накануне подписала контракт с промоушеном Bellator.
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Экономика
Минэкономразвития хочет удешевить банкротство физлиц в 20 раз
Министр говорит о том, что позиция ведомства и Центробанка относительно банкротства физлиц во многом совпадают, поэтому они будут совместно продвигать этот проект.
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