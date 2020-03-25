Происшествия
ИзвестияВ Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта. Авария произошла при выполнении планового тренировочного полета, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.Интерфакс10:30
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Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
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Экономика
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Политика
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Хоккей
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Политика
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Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
Общество
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Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.