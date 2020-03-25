Происшествия

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Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта. Авария произошла при выполнении планового тренировочного полета, передает ТАСС.
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с чего всё началось

При крушении военного самолета на Кубани погиб пилот

Позднее в Минобороны РФ заявили, что учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани. "25 марта около 16:00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39.
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В Минобороны назвали возможную причину крушения военного самолета на Кубани

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Пилот разбившегося на Кубани L-39 погиб

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Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

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В Минобороны назвали возможную причину крушения учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае

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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

За сутки в России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 25 марта, стало известно, что за минувшие сутки в 20 регионах России зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом.
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Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Газета.Ru 14:54
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
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Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Хоккей

Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru 23 марта в 18:26
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
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Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 13:54
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Россияне выбрали важнейшие поправки в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу важности для граждан России поправок в Конституцию РФ.
Мойка78 вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Кино

Как фильм «Заражение» 2011 года предсказал пандемию коронавируса

За время пандемии блокбастер, провалившийся в прокате в 2011-м году, стал одним из самых просматриваемых фильмов в мире.
Woman.ru 23 марта в 07:54
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
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Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Общество

У петербургского кайтсерфера появились осложнения коронавируса

Neva.Today 03:01
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
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