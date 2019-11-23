Российский спутник "Космос-2422", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

с чего всё началось

«По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 (мск) 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — уточнили в Космических войсках. Спутник был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк.

В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

Политика Салливан назвал условие улучшения отношений России и США "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Музыка U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Общество Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.

Космос «Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.

Единоборства Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.