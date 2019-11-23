Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

«По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 (мск) 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — уточнили в Космических войсках. Спутник был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк.
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с чего всё началось

Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2422", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
ТАСС07:08

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В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

RT на русском08:43

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

РБК08:42

В России подтвердили сход с орбиты спутника системы предупреждения ракетной атаки

Известия08:47

Российские военные подтвердили схождение с орбиты спутника «Космос-2422»

Интерфакс08:05

США сообщили о гибели российского спутника из системы предупреждения о ракетном нападении

Коммерсантъ07:51

Отработавший российский спутник «Космос-2422» сгорел в атмосфере

РИА Новости08:21

Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении

ТАСС08:03
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 18:00
Армия и оружие

Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера

Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
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Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

ТАСС 15:39
Армия и оружие

ВВС США озвучили сроки готовности гиперзвукового оружия

Российская газета 21 ноября в 18:28
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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Кино

Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»

Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Вечерний курьер 21 ноября в 05:15
Футбол

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России

Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Мойка78 вчера в 13:25
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
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Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
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Музыка

U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
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«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал

Красная весна 19:23
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей 21 ноября в 23:44
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком

Известные российские исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова долгие месяцы проходят курс специальной лучевой терапии.
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Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv вчера в 07:42
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК 21 ноября в 14:42
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты вчера в 14:56
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Чемпионат 00:06
Космос

Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Пятый канал 02:00
Политика

В Гааге утвержден график рассмотрения дела «Украина против России»

Как сообщила заместитель главы украинского МИД и агент в этом деле со стороны Украины Елена Зеркаль, в международном суде Гааги уже утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» в связи с инцидентом в Керченском проливе Дело получило название «Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».
Новостной фронт вчера в 22:42
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
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