Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
«По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 (мск) 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — уточнили в Космических войсках. Спутник был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк.
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с чего всё началось
Российский спутник "Космос-2422", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).ТАСС07:08
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