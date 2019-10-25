Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

В пятницу, 25 октября, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял сослуживцев из табельного оружия. От полученных ранений скончались восемь человек, еще двое – пострадали и были госпитализированы, угрозы для их жизни нет.
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с чего всё началось

В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.
ТАСС08:34

Подробнее о событии

На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

ТК Звезда08:42

Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

РИА Новости09:42

Срочник расстрелял караул в Забайкалье — погибли 8 человек. Главное

Чита.Ру10:18

Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

РБК08:21

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС08:58

Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Интерфакс08:26

Лайф публикует фото стрелка, устроившего бойню в воинской части в Забайкалье

Life.ru09:57
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Армия и оружие

Российскую военную базу задумали создать в Африке

Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Финансы

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Политика

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Энергетика

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Экономика

Саммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет

Среди инвесторов значатся Минфин и отдельные компании-гиганты. За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже.
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Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

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Армия и оружие

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ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
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Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»

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