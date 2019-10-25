Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

В пятницу, 25 октября, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял сослуживцев из табельного оружия. От полученных ранений скончались восемь человек, еще двое – пострадали и были госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

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