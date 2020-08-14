В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере
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Вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. С таким предложением выступили в Минобороны России. Это следует из проекта военного ведомства по внесению изменений в закон «Об обороне».В источнике
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