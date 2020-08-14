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RT на русском
RT на русском

В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере

Вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. С таким предложением выступили в Минобороны России. Это следует из проекта военного ведомства по внесению изменений в закон «Об обороне».В источнике
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URA.Ru

В России хотят засекретить всю информацию об обороне

URA.Ru06:57
RT на русском

В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере

RT на русском07:25
ТАСС

Минобороны предлагает признать служебной тайной информацию об оборонной сфере

ТАСС07:00
Коммерсантъ

Минобороны предложило признать информацию в сфере обороны конфиденциальной

Коммерсантъ07:32
Lenta.ru

В России захотели засекретить всю оборонную информацию

Lenta.ru06:49
РБК

Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

РБК06:18
Интерфакс

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Интерфакс06:15

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
78

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Fortnite удалили из App Store и Google Play

Популярная игра Fortnite была удалена из магазинов App Store и Google Play за нарушение правил — разработчики добавили в нее возможность совершать внутренние покупки напрямую через приложение, что не понравилось IT-гигантам.
Газета.Ru06:08
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Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:27
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В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru07:35